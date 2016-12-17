Cep telefonuyla konuşan dolmuş şoförü yolcuların canını hiçe saydı

PLAKASI belli olmayan bir dolmuşta yolcu tarafından çekilen görüntülerde şoförün uzun süre cep telefonuyla konuştuğu, bazı yerlerde manevralar yaptığı ve hız yaparak aracı sürdüğü yolcuların hayatını tehlikeye attığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Adana Esnaf Sanatkarlar Odası (ESOB) ve Minibüsçüler Odası Başkanı Nihat Sözütek, şoförün davranışının doğru olmadığını belirterek, "Tasvip etmek mümkün değil. Aracın plakasını bilemiyoruz. Tespit etmek mümkün değil. Saat kaçta olmuş bu olay. O da belli değil. Çeken kişi plakasını alsaydı cezai işlem uygulanırdı" dedi.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.