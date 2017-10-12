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Cenazeye tecavüz iddiası çıldırttı

Sosyal medyada hızla yayınlan cenaze aracı şoförünün 16 yaşındaki kızın cenazesine tecavüz ettiği iddiasına tepki gösteren Bircan İpek, "Allah belasını versin. Ölümüzü teslim edemiyoruz" dedi

Cenazeye tecavüz iddiası çıldırttı

Sosyal medyada hızla yayınlan cenaze aracı şoförünün 16 yaşındaki kızın cenazesine tecavüz ettiği iddiasına tepki gösteren Bircan İpek, "Allah belasını versin. Ölümüzü teslim edemiyoruz" dedi

12 Ekim 2017 Perşembe 13:06
Cenazeye tecavüz iddiası çıldırttı
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BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında cenaze aracı şoförünün 16 yaşındaki kızın cenazesine tecavüz ettiği iddiası masaya yatırıldı.

"ALLAH BELASINI VERSİN"

Program yorumcuları yaşanan olayı ağır ifadelerle kınarken, en sert tepki Bircan İpek'ten geldi. Bir hayli sinirlendiği gözlenen İpek, "Böyle bir şey olabilir mi ya. Allah belasını versin. Ölümüzü teslim edemiyoruz. Bir herif var, arabayı durdurup cenazeye tecavüz ediyor. Aklım almıyor" şeklinde konuştu.

NİHAT DOĞAN SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Programın yorumcularından  Nihat Doğan, oldukça sinirlenen Bircan İpek'i sakinleştirmeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Söylemezsem OlmazTecavüzCenaze
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