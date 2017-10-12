Cenazeye tecavüz iddiası çıldırttı

BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında cenaze aracı şoförünün 16 yaşındaki kızın cenazesine tecavüz ettiği iddiası masaya yatırıldı.
"ALLAH BELASINI VERSİN"
Program yorumcuları yaşanan olayı ağır ifadelerle kınarken, en sert tepki Bircan İpek'ten geldi. Bir hayli sinirlendiği gözlenen İpek, "Böyle bir şey olabilir mi ya. Allah belasını versin. Ölümüzü teslim edemiyoruz. Bir herif var, arabayı durdurup cenazeye tecavüz ediyor. Aklım almıyor" şeklinde konuştu.
NİHAT DOĞAN SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Programın yorumcularından Nihat Doğan, oldukça sinirlenen Bircan İpek'i sakinleştirmeye çalıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.