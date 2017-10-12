Cenazeye tecavüz iddiası çıldırttı

BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında cenaze aracı şoförünün 16 yaşındaki kızın cenazesine tecavüz ettiği iddiası masaya yatırıldı.

"ALLAH BELASINI VERSİN"

Program yorumcuları yaşanan olayı ağır ifadelerle kınarken, en sert tepki Bircan İpek'ten geldi. Bir hayli sinirlendiği gözlenen İpek, "Böyle bir şey olabilir mi ya. Allah belasını versin. Ölümüzü teslim edemiyoruz. Bir herif var, arabayı durdurup cenazeye tecavüz ediyor. Aklım almıyor" şeklinde konuştu.

NİHAT DOĞAN SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Programın yorumcularından Nihat Doğan, oldukça sinirlenen Bircan İpek'i sakinleştirmeye çalıştı.