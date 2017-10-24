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Cenazesini kimse almıyor!

Boğulduktan sonra yakılarak feci şekilde öldürülmüştü. Cenazesini almaya kimse gelmedi. Cenazeyi alan olmazsa kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Cenazesini kimse almıyor!

Boğulduktan sonra yakılarak feci şekilde öldürülmüştü. Cenazesini almaya kimse gelmedi. Cenazeyi alan olmazsa kimsesizler mezarlığına defnedilecek

24 Ekim 2017 Salı 13:37
Cenazesini kimse almıyor!
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AYDIN'IN Didim ilçesinde, 2 hafta önce makilik bir alanda boğulduktan sonra yakılarak feci şekilde öldürülen Eylem Gülçin Kanık'ın İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan cenazesini kimse almazken, belirli sürede cenazeyi alan çıkmazsa Kanık kimsesizler mezarlığına defnedilecek. 
Edinilen bilgiye göre, Didim Çamlık Mahallesi’nde araçla seyir halinde olan iki kişi 7 Ekim günü tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktıkları makilik alanda yanmış vaziyette bir ceset görmüştü. Durumun polise ihbar edilmesinin ardından ceset olay yeri incelemeleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Vücut yapısı incelenerek ilk etapta sadece bir kadına ait olduğu belirlenen cesetle ilgili çalışma başlatan ekipler, ülke genelindeki ve Aydın’daki kayıp başvurularını inceledi. Kayıp başvuruları arasındaki kadınları inceleyen ekipler, yanmış haldeki cesedin piercinginden yola çıkarak göbeğinde piercing olan kayıplar üzerinde de araştırma yaptı. Kayıplar arasında göbeğinde piercing olan kadın sayısının da birden fazla olması üzerine polis kayıp başvurusu yapılanlar arasında yer alan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'a ulaştı. Kadının cep telefonu kayıtlarından ve olayın yaşandığı tarihten 2 hafta öncesi ile 1 hafta sonrasına ait ilçedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, talihsiz kadının 5 kişilik grup tarafından yakılarak öldürüldüğünü belirledi. Görüntülerden ve telefon kayıtlarından yola çıkan ekipler kimlikleri belirlenen 5 zanlıdan E.D. ve S.C. isimli iki zanlıyı yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı. Çalışmalarına devam eden polis zanlılardan ismi açıklanmayan 2 kişiyi daha yakalarken, diğer zanlının da yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Zanlıların Eylem Gülçin Kanık’ı para karşılığı gayri resmi yollardan Yunanistan’a geçirmek için anlaştıkları ve kadının parasını aldıktan sonra yakarak öldürdükleri öğrenildi. Olaydan hemen sonra başlatılan operasyonda Eylem Gülçin Kanık’ın cep telefonu kayıtları ve MOBESE görüntülerinden yola çıkan polis, ilk olarak E.D. ve S.C. isimli iki kişiyi gözaltına almış ve her iki şahıs da tutuklanmıştı. Operasyonun ikinci evresinde polis baba (M.K) ve oğulları G.K. ve Y.K.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen baba ve oğulları da tutuklanmıştı.
 
Kimse almazsa kimsesizler mezarlığına defnedilecek
 
İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan ceset ile Eylem Gülçin Kanık'ın annesinden alınan DNA örnekleri tutmuştu. DNA için örnek veren annenin 17 gündür İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan kızı Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesini almaya gelmediği, cenazenin hala adli tıp kurumunda olduğu öğrenildi. Eğer belirli sürede cenaze alınmazsa, önce boğulup sonra yakılarak feci şekilde öldürülen Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DidimEylem Gülçin Kanıkİzmir Adli Tıp Kurumu
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