Cenazesini bile almaya gelmediler

YOZGAT'IN Aydıncık ilçesine bağlı Dereçiftlik Köyü’nde önceki akşam meydana gelen olayda Özlem Gököz, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle inşaat işçisi eşi Sıddık Gököz’ü terk edip, aynı köydeki ailesinin evine yerleşti. Şimdi 2 yaşında olan oğlu U.İ.’yi de yanında götüren Gököz, boşanma davası açtı. Dava sürerken, oğlunu kendisine göstermediklerini öne süren Sıddık Gököz, av tüfeği ile kayınpederi İsmail Özçay’ın evini bastı. Sıddık Gököz, evin bahçesinde karşılaştığı kayınvalidesi Zeynep Özçay’ı başından, eşi Özlem’i de göğsünden vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan, olayı fark edince kaçmaya çalışan kayınpederi İsmail Özçay’ı da sırtından vuran Sıddık Gököz, evde bulunan oğlunu da alıp çıktı.

Özçay Ailesi’nin komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, Sıddık Gököz, oğlunu aynı köydeki ailesinin yanına bıraktı. Sıddık Gököz, daha sonra köyün üst tarafındaki araziye gitti. Burada cep telefonu üzerinden, sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasından canlı yayın yapan Sıddık Gököz, pişman olduğunu belirtip, “Şeytana uydum, Allahım beni affet” ifadelerini kullandı. Bir süre sonra Sıddık Gököz, aynı tüfeği kendine doğrultup, tetiği çekerek yaşamına son verdi. 4 kişinin cesedi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınbabasını ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar eden Sıddık Gököz’ün ise ne zaman ve nerede toprağa verileceği netlik kazanmazken, adli tıp kurumu’na hiçbir yakını gelmedi.

