Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
149.864
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7838
EURO
4.2375
9 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
Yeni Alanya Gazetesi insan kaynakları...
9 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
9 Ekim Günlük Burç Yorumu
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
banner468

Cenazesini bile almaya gelmediler

Yozgat’ta 24 yaşındaki Sıddık Gököz’ün ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz, kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep’i öldürdükten sonra intihar etmesinin ardından 4 kişinin cesedi adli tıp kurumu morguna getirildi

Cenazesini bile almaya gelmediler

Yozgat’ta 24 yaşındaki Sıddık Gököz’ün ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz, kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep’i öldürdükten sonra intihar etmesinin ardından 4 kişinin cesedi adli tıp kurumu morguna getirildi

09 Ekim 2017 Pazartesi 07:26
Cenazesini bile almaya gelmediler
banner404

YOZGAT'IN Aydıncık ilçesine bağlı Dereçiftlik Köyü’nde önceki akşam meydana gelen olayda Özlem Gököz, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle inşaat işçisi eşi Sıddık Gököz’ü terk edip, aynı köydeki ailesinin evine yerleşti. Şimdi 2 yaşında olan oğlu U.İ.’yi de yanında götüren Gököz, boşanma davası açtı. Dava sürerken, oğlunu kendisine göstermediklerini öne süren Sıddık Gököz, av tüfeği ile kayınpederi İsmail Özçay’ın evini bastı. Sıddık Gököz, evin bahçesinde karşılaştığı kayınvalidesi Zeynep Özçay’ı başından, eşi Özlem’i de göğsünden vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan, olayı fark edince kaçmaya çalışan kayınpederi İsmail Özçay’ı da sırtından vuran Sıddık Gököz, evde bulunan oğlunu da alıp çıktı.
Özçay Ailesi’nin komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, Sıddık Gököz, oğlunu aynı köydeki ailesinin yanına bıraktı. Sıddık Gököz, daha sonra köyün üst tarafındaki araziye gitti. Burada cep telefonu üzerinden, sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasından canlı yayın yapan Sıddık Gököz, pişman olduğunu belirtip, “Şeytana uydum, Allahım beni affet” ifadelerini kullandı. Bir süre sonra Sıddık Gököz, aynı tüfeği kendine doğrultup, tetiği çekerek yaşamına son verdi. 4 kişinin cesedi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınbabasını ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar eden Sıddık Gököz’ün ise ne zaman ve nerede toprağa verileceği netlik kazanmazken, adli tıp kurumu’na hiçbir yakını gelmedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YozgatSıddık GöközÖzlem GöközKayınpederi İsmail
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'ın "rezil ettik" dediği Ayder için TOKİ herekete geçti
Erdoğan'ın "rezil ettik" dediği Ayder için TOKİ herekete geçti
Sahte diplomayla 19 yıl öğretmenlik yaptı
Sahte diplomayla 19 yıl öğretmenlik yaptı
Hiç varlıkları bilinmeyen yeni FETÖ'cüler ortaya çıktı
Hiç varlıkları bilinmeyen yeni FETÖ'cüler ortaya çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim