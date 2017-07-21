Cenazede bir araya geldi

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın kardeşi Okan Arslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Okan Arslan için Marmara İlahiyat Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra bakanlar, aile yakınları ve bürokratlar katıldı. Tören sırasında üzgün olduğu gözlenen Arslan, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından 52 yaşındaki Arslan'ın cenazesi omuzlarda taşınarak son yolcuğuna uğurlandı. Başbakan Yıldırım da tabutu omuzlayarak bir süre taşıdı. Arslan’ın naaşının Kartal Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
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