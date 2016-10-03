Cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü

03 Ekim 2016 Pazartesi 15:44
KAZA dün sabah saatlerinde TEM otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne giden Hasan D. yönetimindeki 34 KE 6549 plakalı Tır, önünde giden Ramazan Yangın idaresindeki 16 CAB 16 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kısa süre içerisinde gelen 112 ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları ilk müdahalelerini yaparak çevre hastanelere sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ramazan Yangın, eşi Aliye Yangın ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Nilgün Avcı hayatını kaybetti.
Kazanın ardından Tır sürücüsü Hasan D. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.