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Cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü

İstanbul'dan bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıkan aile, TEM otoyolunda kaza geçirdi. Kazada 7 aylık hamile kadın ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetti

Cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü

İstanbul'dan bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıkan aile, TEM otoyolunda kaza geçirdi. Kazada 7 aylık hamile kadın ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetti

03 Ekim 2016 Pazartesi 15:44
Cenaze yolunda feci kaza: 3 ölü
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KAZA dün sabah saatlerinde TEM otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne giden Hasan D. yönetimindeki 34 KE 6549 plakalı Tır, önünde giden Ramazan Yangın idaresindeki 16 CAB 16 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kısa süre içerisinde gelen 112 ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları ilk müdahalelerini yaparak çevre hastanelere sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ramazan Yangın, eşi Aliye Yangın ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Nilgün Avcı hayatını kaybetti.
Kazanın ardından Tır sürücüsü Hasan D. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
 
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Cenaze YoluKazaCenaze Yolunda Feci Kaza: 3 ölü
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