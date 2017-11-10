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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Cemevine provokatif saldırı

Sultangazi’deki Habipler Cemevi’nin camını taşla kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler cemevine içinde ateş bulunan kova attı. Küçük çapta hasarın oluştuğu cemevinde polis ekipleri çalışma başlattı

Cemevine provokatif saldırı

Sultangazi’deki Habipler Cemevi’nin camını taşla kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler cemevine içinde ateş bulunan kova attı. Küçük çapta hasarın oluştuğu cemevinde polis ekipleri çalışma başlattı

10 Kasım 2017 Cuma 07:47
Cemevine provokatif saldırı
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OLAY, saat 18.00 sıralarında Habipler Cemevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler ibadet gününde Habipler Cemevi’nin ibadethanesinin camını kırarak içinde ateş bulunan kovayı içeriye attı. İbadethaneye düşen ateş yerdeki halıyı tutuşturdu. Olay sonrası vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, bazı vatandaşlar küçük çaplı çıkan yangını söndürdü. Cemevinde bulunan vatandaşlar olay sonrası polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
“Provokasyonlara kapılmadan yolumuza devam edeceğiz”

Saldırının ardından açıklama yapan Habibler Cemevi Başkanı Orhan Satılmış, “Biz birlik beraberliğimizi bozmadan provokasyonlara kapılmadan yolumuza devam edeceğiz. Yarın bütün kurum başkanlarıyla birlikte saat 11.00’de burada bir basın açıklaması yapacağız. Ülkenin birlik ve beraberliğine zarar verenlere karşı bu basın açıklamasını zorunlu gördük” dedi.
“Bu saldırıyı kınıyoruz”

Saldırıyı kınayan Alevi Bektaşi Federasyonu Örgütleme sekreteri Zeynel Odabaş ise,”Bugün akşam saat 18.00 sıralarında, bugün Alevilerin inanç ve ibadet günü. Bütün inançların olduğu gibi bugün de alevi inancına göre cem ve ibadetimizin olacağı bir gün kimliği belirsiz kişiler ya da kişi cemevimize yönelik bir saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bununla ilgili buradaki yönetici arkadaşlarımız ve hizmet eden kurum ve dedemiz de dahil olmak üzere emniyete haber vermişler. Emniyet gelmiş gerekli incelemeleri yapmışlar. Aleviler Sünniler arasında oynanan bu oyunu, ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunu, bu IŞİD ve barbar zihniyetleri, ülkemize gölge düşüren burada yanlışa yönlendiren ya da komşularımızı, insanlarımızı yanlışa yönlendirilmelerine müsaade etmeyeceğiz. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Aleviler olarak bugüne kadar demokrasiye, cumhuriyete, laikliğe, bayrağımıza, ülkemize nasıl sahip çıktıysak inancımıza bundan sonra bu duygu ve düşünceler içerisinde yolumuza ve ülkemize birlik ve bütünlüğümüze zarar verenlere müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyla ilgili çalışma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
SaldırıSultangaziHabipler Cemevi
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