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Cem Korkmaz canına kıydı

Birçok ünlü komedi filminden tanınan oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu sosyal medya fenomeni Cem Korkmaz'ın evinde canına kıydığı öğrenildi

Cem Korkmaz canına kıydı

Birçok ünlü komedi filminden tanınan oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu sosyal medya fenomeni Cem Korkmaz'ın evinde canına kıydığı öğrenildi

02 Kasım 2017 Perşembe 09:05
Cem Korkmaz canına kıydı
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İDDİAYA göre, Üsküdar'da evinde ölü bulunan 30 yaşındaki Cem Korkmaz'ın intihar ettiği haberi, Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz Twitter hesabında doğruladı.
"G.O.R.A" filminden de hatırlanan Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz, "Recep İvedik 4" filminde rol almıştı.

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Son Güncelleme: 02.11.2017 09:00
Anahtar Kelimeler:
Cem KorkmazMuhittin Korkmaz
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