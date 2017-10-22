Çekmediği kredinin masrafını istediler

BİR bankadan 50 bin lira kredi çekmek isteyen muhasebeci Sedat Uysal, kendisine 15 bin lira kredinin verilebileceğinin bildirilmesi üzerine krediyi çekmekten vazgeçti. 5 yıl sonra 261 bin lira kredi masrafı gönderilmesine isyan eden Uysal, hukuk mücadelesi başlattı. Bursa Tüketici Derneğine başvurarak hakkını arayan Uysal, bu işin sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.

Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Banka, çekilmeyen kredi için 261 lira masraf istiyor. Söz konusu kredinin bankaya bir zararı, tüketiciye de bir faydası olmamıştır. Tüketici Kanunu hükümlerine göre, kredi sözleşmesi, sözleşme kurulmadıkça geçerli olmaz. Sözleşmenin kurulması durumda da, tüketici kullandığı bir krediden 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Tüketici bu krediden caydığını banka yetkililerine söylemiş, krediyi almamış, para hesabına geçmemiştir. Buna rağmen bankanın masraf talebinde bulunması basiretli bir tacir anlayışına aykırı bir durum. Bir hizmet karşılığı olmaksızın bankanın tüketiciden talep ettiği ücret, sebepsiz zenginleşme kapsamında olup, hukuki hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Son günlerde bankaların bu tür uygulamalarında artış görülmektedir. Bunu iyi niyetle değerlendirmek mümkün değildir. Bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı tüketicinin hukuk mücadelesi devam etmektedir. Bursa tüketicisi sahipsiz ve savunmasız değildir. Yanlış hesap her zaman olduğu gibi yargından dönecektir. Bu tür hak ihlalleri için tüketicilerimizin derneğimizden her türlü hukuki yardım alabileceklerini belirtmek istiyorum" dedi.

Çekmediği kredi için 5 yıl sonra kredi masrafı geldiğini söyleyen Sedat Uysal, "4-5 yıl önce 4 yere ödemem gereken borcum vardı. O zaman sigorta vergi affı çıkmıştı. Ben de borcumu 3-4 yere ödeyeceğime kredi çekerek bir yere ödeyeyim, hem de aftan yararlanayım dedim. Bankaya, ayda bin 300 lira taksitle bana 50 bin lira kredi verir misiniz dedim. Kabul ettiler. Hemen evrakları çıkarttılar, imzaladım. Ertesi gün bana işletme kartı gönderdiler. 2 gün sonra bankaya gittim, biz sana 15 bin lira vereceğiz, seni deneyeceğiz dediler. Bende siz beni niye deneyeceksiniz, ben size alacağım paranın 5 katı teminat gösterdim dedim. Bana söz verdikleri krediyi vermeyince, bende krediyi çekmekten vazgeçtiğimi söyleyerek parayı almadım. Bana defalarca telefon ettiler. Üste parada verseniz almayacağım, o para benim işimi görmüyor dedim. 5 yıl sonra benim kullanmadığım işletme kartına 99 lira borç göndermişler. Kullanılmayan bir karta nasıl para istersiniz diye sordum. Sonra bir zaman sonra 261 lira kredi masrafı istediler" şeklinde konuştu.