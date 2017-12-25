Cebimizdeki paralarda imzası var! Metroya bindi, sosyal medya yıkıldı

Öte yandan 2011 yılına kadar basılan ve hala tedavül bulunan paralarda Yılmaz'ın imzası yer alıyor.

2006-2011 arası Merkez Bankası başkanlığı yapan Durmuş Yılmaz o zamanlarda da mütevazi kişiliğiyle tanınıyordu.

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