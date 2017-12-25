Cebimizdeki paralarda imzası var! Metroya bindi, sosyal medya yıkıldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın metroda kitap okurken çekilmiş fotoğrafı büyük ilgi gördü.
Hürriyet yazarı Jale Özgentürk'ün eşi Tamer Altunay tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.
MÜTEVAZİLİĞİYLE TANINIYOR
2006-2011 arası Merkez Bankası başkanlığı yapan Durmuş Yılmaz o zamanlarda da mütevazi kişiliğiyle tanınıyordu.
Yol boyunca Ömer Faruk Çolak'ın yazdığı 'Ekonomide Masallar Gerçekler' kitabını okuyan Yılmaz, İyi Parti'nin ekonomi programını hazırlıyor.
PARALARDA İMZASI VAR
Öte yandan 2011 yılına kadar basılan ve hala tedavül bulunan paralarda Yılmaz'ın imzası yer alıyor.
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