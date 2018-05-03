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Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesi hakkında açıklama...!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'la ilgili son gelişmelerin "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" dedi.

Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesi hakkında açıklama...!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'la ilgili son gelişmelerin "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:12
Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesi hakkında açıklama...!
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'la ilgili "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" dedi.

Aksoy, Pompeo ve Çavuşoğlu'nun Washington’da görüşmek üzere mutabık kaldıklarını, kesin tarihin belli olmadığını söyledi.

Aksoy, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin KEK toplantısı çerçevesinde bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Ayrıntılar Geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıÇavuşoğlu Ve Pompeo Görüşmesi
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