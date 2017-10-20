Çavuşoğlu tekrar Türkiye'de buluşmayı önerdi

Haber: Alper KUTAY
HOCA Muhammed Asıf, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Konseyi'nin 17. oturumunun ardından açıklama yaptı. Asıf, düzenlenen konsey oturumunda Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek yıl tekrar Türkiye'de bir araya gelinmesi yönünde öneride bulunduğunu anlattı. İslam ülkelerindeki sorunlara değinen Asıf, Müslümanların dünya genelinde farklı coğrafyalarda etnik temizlik ve soykırımla karşı karşıya olduğu ve Müslümanların hedef alındığını vurguladı. Asıf, "Filistin, Keşmir ve Arakan gibi farklı bölgeler çok ciddi zulümlere maruz kalıyor. Bazı Müslüman ülkeler korkunç trajediler yaşıyor. Teşkilat, bu konularla ilgilenmeye devam etmeli. D-8 Teşkilatı Sekreterliği'nin, örgütün görev ve yetkilerini genişletme konusu üzerine çalışması yönünde öneride bulunuldu" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.