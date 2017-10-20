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Çavuşoğlu tekrar Türkiye'de buluşmayı önerdi

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf,  Türkiye'nin D-8 dönem başkanlığı süresinde örgütü daha etkin hale getirebileceğini belirterek, "Türkiye, D-8'e üye diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha büyük" dedi

Çavuşoğlu tekrar Türkiye'de buluşmayı önerdi

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf,  Türkiye'nin D-8 dönem başkanlığı süresinde örgütü daha etkin hale getirebileceğini belirterek, "Türkiye, D-8'e üye diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha büyük" dedi

20 Ekim 2017 Cuma 17:47
Çavuşoğlu tekrar Türkiye'de buluşmayı önerdi
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Haber: Alper KUTAY

HOCA Muhammed Asıf, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Konseyi'nin 17. oturumunun ardından açıklama yaptı. Asıf, düzenlenen konsey oturumunda AlanyaDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek yıl tekrar  Türkiye'de bir araya gelinmesi yönünde öneride bulunduğunu anlattı. İslam ülkelerindeki sorunlara değinen Asıf, Müslümanların dünya genelinde farklı coğrafyalarda etnik temizlik ve soykırımla karşı karşıya olduğu ve Müslümanların hedef alındığını vurguladı. Asıf, "Filistin, Keşmir ve Arakan gibi farklı bölgeler çok ciddi zulümlere maruz kalıyor. Bazı Müslüman ülkeler korkunç trajediler yaşıyor. Teşkilat, bu konularla ilgilenmeye devam etmeli. D-8 Teşkilatı Sekreterliği'nin, örgütün görev ve yetkilerini genişletme konusu üzerine çalışması yönünde öneride bulunuldu" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 21.10.2017 01:13
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AntalyaAlanyaMevlüt ÇavuşoğluD 8Hoca Muhammed AsıfPakistanDışişleri Bakanı
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