 Çavuşoğlu: 'Rusya ile ilişkiler her anlamda çok iyi'

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ülkemizin hava ve füze savunmasında uzun süredir devam eden bir yetenek açığı var. Bölgemizde artan hava ve balistik füze tehdidi karşısında bu eksikliği mümkün olan en kısa sürede gidermemiz lazım. Bu proje hakkında suni tartışmalar gördük. Ulusal güvenliğimiz söz konusu olduğunda, gerekli gördüğümüz her adımı atacağız. Rusya'yla siyasi ilişkilerimiz iyi düzeyde ilerliyor, son dönemde yakaladığımız ivmeyi koruyoruz. Başta liderlerimiz arasında olmak üzere tüm düzeylerde yakın diyalog mevcut. Putin geçtiğimiz Perşembe günü Ankara'daydı.

'TARIMDA KISITLAMA KALKABİLİR'

Sayın Cumhurbaşkanımız ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiler. Ticari kısıtlamaların domates ihracatımızı da kapsayacak şekilde kaldırılması, turizm, enerji ve vizesiz seyahat olmak üzere, çeşitli ikili konular ele alındı. Her konuda pozitif bir gündem var" dedi. Rusya'nın ortak üretime yanaşmadığı iddiasının sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "O açıklama kimden geldi bilmiyoruz. Biz orta ve uzun vadede ortak üretim konusunda prensipte anlaştık. Ruslar buna yanaşmazsa başka bir ülkeyle yaparız anlaşmayı. Ama bize resmi olarak olumsuz bir bilgi gelmedi. Putin'in bizzat kendisi dedi ki, bende o toplantıdaydım.

'ACİLEN SATIN ALMAMIZ GEREK'

‘Ortak üretim konusunda birlikte adım atabiliriz, hatta teknoloji de güncellenir, 500'ler çıkar' diye de konuşuldu. Ancak şu anda vardığımız mutabakat alımla ilgili. Bizim acilen almamız gerekiyor. İhtiyacımız var. Hava sahamızı korumamız gerekiyor. NATO alınan karalara rağmen şu anda tüm müttefiklerin hava sahasını tamamının korumasını sağlayamıyor. Her ülkenin kendi hava sahasını koruma hakkı var. İsterdik ki, NATO müttefiklerinden bu imkânı bulalım. Tüm görüşmemize rağmen bu imkânı bulamadık. Rusya karşıtı ülkeler almamızı istemiyorlarsa o zaman onlar versin. Hem ona yok hem buna yok, olmaz öyle şey" diye konuştu.