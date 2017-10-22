Çatışma çıktı: 1 şehit, 2 yaralı

VAN Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyon sırasında, 22 Ekim 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Temas sonucu çıkan çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz ise hafif şekilde yaralanmıştır. Aynı çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele operasyonları kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

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