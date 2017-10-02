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Çatıdaki işçilerin ölümle dansı

Beyoğlu’nda 7 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin ölümle dansı kameraya yansıdı

Çatıdaki işçilerin ölümle dansı

Beyoğlu’nda 7 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin ölümle dansı kameraya yansıdı

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:01
Çatıdaki işçilerin ölümle dansı
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İSTANBUL Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde 7 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.
İşçilerin emniyet halatı dahi olmadan çatı yapımında kullanılan kartonpiyer malzemeleri elden ele uzatmaları ölüme davetiye çıkarttı. Çatıda olmalarına aldırış etmeyen işçilerin sokakta yürür gibi gayet rahat yürümeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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BeyoğluGüvenlik önlemiölümle Dans
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