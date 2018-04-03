Çarpışan İki TIR'ın arasında kalan otomobil ile pikap hurdaya döndü

ORDU'NUN Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda çarpışan İki TIR'ın ortasında kalan otomobil ile bir pikap hurdaya döndü.
ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Hurdaya dönen araçlardan çıkartılan sürücüler, şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
ÇEKİCİ VE VİNÇ YARDIMIYLA GÖTÜRÜLDÜLER
Kazada hurdaya dönen araçlar ise çekici ve vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Belediye temizlik ekipleri de yola saçılan parçaları temizledi. Kazada can kaybının yaşanmaması teselli olurken, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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