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Çarpışan iki araç hurda yığınına döndü, bir aile yok oldu!

Konya'da iki aracın çarpışması sonucu araçlar paramparça oldu. Feci kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Çarpışan iki araç hurda yığınına döndü, bir aile yok oldu!

Konya'da iki aracın çarpışması sonucu araçlar paramparça oldu. Feci kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:16
Çarpışan iki araç hurda yığınına döndü, bir aile yok oldu!
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KONYA'NIN Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI
Mehmet Elkin idaresindeki 42 AAR 097 plakalı otomobil, Beyşehir- Isparta karayolunun 3. kilometresinde Fuat Işık (43) yönetimindeki 42 DKL 28 plakalı otomobille çarpıştı. 42 DKL 28 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki Hilal Işık (40) ve 4 yaşındaki Umay Bendiz Işık olay yerinde can verdi.

ŞOFÖR, OTOMOBİLE SIKIŞARAK CAN VERDİ
Şoför mahallinde sıkışan diğer otomobilin sürücüsü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılarak ambulansa alınırken, araçta yolcu olarak bulunan Osman Yazar ile birlikte yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Fuat Işık'ın cansız bedeni de itfaiye ve çekici tarafından bağlanan halatlar ve kesici yardımıyla güçlükle bulunduğu yerden çıkarılabildi.

KAZAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
Kazada can veren kişiler, savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kesintiye uğrarken, araçların çekilmesinin ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaHurdaKaza
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