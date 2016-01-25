Caroline Koç'un bilinmeyen hikayesi

HABERE göre İzmir'in Fransa göçmeni ünlü Levanten ailelerinden birinin üyesi olan Caroline Koç'un, büyükbabasının dedesi 1700'lü yıllarda İzmir'e göç etmişti. İzmir'e geldikten sonra pamuk, yün, iplik işine giren Dede Graud, kısa sürede bu işin ticaretini genişletmiş ve bugün İzmir Yün Mensucat olarak bilinen şirketin temellerini atmıştı.

MODAYA VE HAYVANLARA MERAKLIYDI

Caroline Koç, çok küçük yaşlardan itibaren ailesinin kumaş işinden dolayı modaya ve hayvanlara meraklı oldu. Hayvanlara olan düşkünlüğü nedeniyle gençlik yıllarında bir ara veteriner olmaya karar verdi ancak zamanla bu kararından vazgeçerek aile büyüklerinin yönlendirmeleriyle Boston'da işletme okumaya başladı.

AŞIK OLDU VE EVLENDİ

Caroline Koç, işletme okumasını, hayatın her alanında bilgi sahibi olmak anlamında yorumluyor. Ancak okulu bitirir bitirmez henüz 21 yaşında iken o yıllarda Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Koç ailesinin oğulları Mustafa Koç'a aşık oldu, bu gelişmenin hemen ardından da evlendi.