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Çaresizliğin fotoğrafı! "Böbreğimi satıyorum" yazısıyla yürüdü

Isparta'da kira borçları ve oksijen solunum cihazı almak için, böbreğini satılığa çıkaran yaşlı adam sırtına astığı "Acil ihtiyaç nedeniyle böbreğimi satıyorum" yazısıyla sokak sokak dolaştı

Çaresizliğin fotoğrafı! "Böbreğimi satıyorum" yazısıyla yürüdü

Isparta'da kira borçları ve oksijen solunum cihazı almak için, böbreğini satılığa çıkaran yaşlı adam sırtına astığı "Acil ihtiyaç nedeniyle böbreğimi satıyorum" yazısıyla sokak sokak dolaştı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:00
Çaresizliğin fotoğrafı! "Böbreğimi satıyorum" yazısıyla yürüdü
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ISPARTA'DA kira borçları ve sağlığı için gerekli olan oksijen solunum cihazı ile elektrikli engelli aracı almak istediğini belirten adam, üzerine astığı "Acil ihtiyaç nedeniyle böbreğimi satıyorum" yazısıyla sokakta yürüdü.

EV KİRASINI ÖDEYEMEYİNCE BÖBREĞİNİ SATILIĞA ÇIKARDI
Isparta'da ev kirasını ödeyemediği ve sağlık giderlerini karşılayamadığı için böbreğini 9 bin 900 TL'ye satılığa çıkararak, üzerine astığı pankartlarla dolaşan yaşlı adam vatandaşları alarma geçirdi.

SOKAĞA ATILDI, SIRTINA ASTIĞI YAZIYLA SOKAKLARDA GEZDİ
Yaklaşık 1 yıldan bu yana hastanede yattığı için biriken 6 bin TL tutarındaki ev kirasının bin 500 TL'sini belediye desteğiyle karşıladığını anlatan 66 yaşındaki Hasan Demir, ev sahibinin eşyalarını rehin aldıktan sonra kendisini sokağa attığını ileri sürdü.
3 gün gönce evden atıldıktan sonra eşinin de kendisini terk ettiğini ve sokaklarda yattığını öne süren Hasan Demir, bu nedenlerden dolayı böbreğini satışa çıkardığını belirterek, "Kimse bana 1 lira vermesin, 9 bin 900 TL ihtiyacım var. Bu ihtiyacımı kim karşılarsa böbreğimi ona veriyorum. Para karşılığında satmıyorum" dedi.

"ACİL İHTİYAÇ NEDENİYLE BÖBREĞİMİ SATIYORUM"
Kafeler Caddesi'nde vatandaşların şaşkın bakışları arasında üzerine astığı ve "Acil ihtiyaç nedeniyle böbreğimi satıyorum" yazısıyla dolaşan Demir, "İhtiyacım var, 9 bin 900 lira. Ev kiram, engelli arabam ve oksijen makinesi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Gelirim yok, hiçbir şeyim yok" dedi.
Ev sahibinin kira ödeyemediği için kendisini sokağa attığını savunan Demir, "1 yıldır hastanede yatıyorum. Kiramı ödeyemediğim için ev sahibim beni sokağa bıraktı. 6 bin TL kira borcum vardı, belediye bin 500 lirasını karşıladı, 4 bin 500 TL borcum kaldı. Adam çık diyor bana, eşyanı bırak, paramı getir eşyanı al diyor" diye konuştu.

"OTLARIN İÇİNDE OKSİJEN VAR DİYE PARKLARDA OTURUYORUM"
Rahatsızlığı dolayısıyla nefes darlığı ve yürüme güçlüğü çektiğini ifade eden Demir, "3 bin 500 TL olan elektrikli engelli aracı ve fiyatı bin 900 lira da oksijen makinesine ihtiyacım var. Tek isteklerim bunlar, başka hiç kimseden 1 lira istemiyorum. Kimse bana da para vermesin. Bunları kim yapıyorsa, ihtiyacı olana böbreğimi veriyorum.
6 kez belediye ve valiliğe başvurdum. Şimdi valilikten geliyorum. Ben nefes alamıyorum, onlar git sonra gel diyor. Ben parkta yaşıyorum. Polise telefon açıyorlar. 'Engelli bir amcamız var, parkta yaşıyor' diyorlar. Polis geliyor 'Niye burada oturuyorsun?' diyorlar. Ben orada, otların içinde oksijen var diye parklarda oturuyorum.

"EŞİM BANA BAKIYORDU, ONA KIYAMIYORDUM AMA O DA GİTTİ"
Onlar gidiyor, 2-3 saat sonra başkası geliyor. Gecem, sabaha kadar böyle geçiyor. 7 tane çocuk var, çocuk çok ama fayda yok. Benim aşa-ekmeğe ihtiyacım yok, komşularım sağ olsunlar benim ihtiyacımı karşılıyorlar. Eşim terk etti beni, 3 gün oldu. Ev sahibi yüzünden eve gelemiyor eşim.
Eşimin şu an nerede olduğunu bilmiyorum. O da kredi çekti bana yardım olsun diye, kredi çekti benim ihtiyaçlarım için 3 senedir bakıyor bana. Eşim bezimi bağlıyor, her şeyimi yapıyordu ama o da yoruldu artık, ben ona kınamıyorum. Ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

"BANA YARDIM EDİLMİYOR, BEN BÖBREĞİMİ SATIYORUM AYIP MI"
Demir "Doğru değil ama bu yaştan sonra benim 18 yaşındaki kızımla sokakta kalmam doğru mu acaba? Nefes bile alamayan bir adam böbreğini satmış çok mu? Bir adam ihtiyacı olan engelli aracını alamıyorsa, çevreden de destek göremiyorsa ayıp olmuyor da böbreğini satması mı ayıp oluyor?
Ben parayla satmıyorum. İhtiyacımı gören kim olursa olsun böbreğimi veriyorum. Hatta karaciğerimin bir parçasını da verebilirim. İhtiyacı olacak, onu da verebilirim. Sadece bu, parayla pulla değil yani. Cezası varsa ona da razıyım, keşke içeri atsalar da devlet baksa bana" ifadelerine yer verdi.

"POLİSLER SOKAKTA DOLAŞAN ADAMI UZAKLAŞTIRDI"
3 yıldır rahatsızlıkları çektiğini kaydeden Demir, "Artık nefes alamıyorum. 2 sefer kalça ameliyatı oldum. Bir de safra kesesini aldılar. Artık akciğerim tıkandı, pıhtı var. Doktorlar 'oksijensiz yaşayamaz bu adam' diyorlar ama ben alamıyorum. Raporum da var" şeklinde konuştu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adamla bir süre konuştuktan sonra Demir'i bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
IspartaBorç
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