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Çantadaki yiyecekleri fark eden anne, skandalı ortaya çıkardı

Tekirdağ'da işitme engelli 7 yaşındaki E.Ç., servis minibüsünde 6 saat unutuldu. Olay, annenin, eve bırakılan oğlunun beslenme çantasına koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etmesiyle ortaya çıktı

Çantadaki yiyecekleri fark eden anne, skandalı ortaya çıkardı

Tekirdağ'da işitme engelli 7 yaşındaki E.Ç., servis minibüsünde 6 saat unutuldu. Olay, annenin, eve bırakılan oğlunun beslenme çantasına koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etmesiyle ortaya çıktı

31 Ekim 2017 Salı 16:27
Çantadaki yiyecekleri fark eden anne, skandalı ortaya çıkardı
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TEKİRDAĞ'IN  Çorlu ilçesinde işitme engelli 7 yaşındaki E.Ç., servis minibüsünde 6 saat unutuldu. Olay, annenin, eve bırakılan oğlunun beslenme çantasına koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınıp, mahkemeye çıkarılan servis sürücüsü E.T., serbest bırakıldı.

6 SAAT SONRA ÇOCUĞU SERVİSTE BULDU

Çorlu Sakatlar Derneği İlköğretim Okulu ve İş Okulu'nda eğitim alan işitme engelli E.Ç.'yi, annesi Leyla Ç., geçen cuma sabahı okula götürmesi için E.T. yönetimindeki servis aracına bindirdi. İddiaya göre, sürücü E.T., servistesi öğrencileri okula bıraktıktan sonra aracını evinin önüne park etti.

Aradan geçen 6 saat sonra, sabah bıraktığı öğrencileri tekrar almaya gitmek için aracına binen E.T., içeride öğrenci E.Ç.'yi korkmuş halde görünce, hiçbir şey olmamamış gibi çocuğu evine götürüp bıraktı.

ANNENİN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Oğlunu servis aracından alan Leyla Ç., E.Ç.'nin beslenme çantasını açtığında sabah koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etti. Bunun üzerine okula giderek öğretmen ile görüşen anneye öğretmen, oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bu cevap karşısında şoke olan Leyla Ç., oğlunu servis aracına kendisinin bindirdiğini söyledi. Durumun bildirildiği okul yönetimini, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında öğrenci E.Ç.'nin araçtan inmediğinin fark edilmesi üzerine servis sürücüsü E.T., okula çağrıldı. Sürücü, önce, öğrenciyi okula bıraktığını söyleyerek hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Güvenlik kamerası görüntüleri gösterilen sürücü bu kez öğrenciyi araçta unuttuğunu itiraf etti.

GÖZALTINA ALINDI

Anne Leyla Ç.,  Çorlu  Emniyet Müdürlüğü'ne giderek servis sürücüsünden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine sürücü E.T., gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme E.T.'yi serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağIşitme Engeli
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