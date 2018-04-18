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Canlı yayınladıkları yolculukları ölümle bitti

Trafik kazasında ölen Servet Barçin'in kazadan birkaç saat önce yolculuklarını canlı yayınladığı ortaya çıktı

Canlı yayınladıkları yolculukları ölümle bitti

Trafik kazasında ölen Servet Barçin'in kazadan birkaç saat önce yolculuklarını canlı yayınladığı ortaya çıktı

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:25
Canlı yayınladıkları yolculukları ölümle bitti
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GAZİANTEP'TE çelik bariyerlere çarparak savrulan araçta bulunan Servet Barçin hayatını kaybederken, Mustafa Y. ise yaralandı. Mersin'den Diyarbakır'a giden Servet Barçin ve Mustafa Y.'nin yolculuklarını sosyal medya üzerinden canlı yayınladıkları ortaya çıktı. 
İddiaya göre, Mersin'de bulunan yüksek gerilim hattı firması sahibi Mustafa Y. yanında işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Servet Barçin'e Diyarbakır'a gideceğini söyleyerek, Barçin'den kendisine yol arkadaşlığı yapmasını istedi. Evli ve 3 çocuk babası Barçin ise Diyarbakır'da yaşayan 5 yaşındaki kızı Esra ile ailesini görmek için patronunun bu teklifini kabul etti. Barçin ve patronu 07 VHG 53 plakalı otomobil ile yola çıktı. 

Canlı yayın yaptılar 
Mersin'den akşam 17.30 gibi yola çıkan Servet Barçin ve patronu, yolculuklarını zaman zaman sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı. Yolculuklarının ilk dakikalarında canlı yayın yapan Barçin ve patronu, saat 09.00 sıralarında Gaziantep'e ulaştı. Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine giden iki arkadaş, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde kaza yaptı. 
Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan otomobil, savrularak ikinci kez yine çelik bariyerlere çarptı. Sürücünün kontrolünü tamamen kaybettiği otomobil yaklaşık 16 metre sonra yoldan çıkarak, kaya ve eğimli araziye girerek durabildi. Savrulmanın etkisiyle Servet Barçin araçtan yola fırladı. 
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aracın arkasında yerde hareketsiz buldukları Servet Barçin'in öldüğünü belirlerken, Mustafa Y.'nin ise yaralı olduğunu tespit etti. Alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa Y. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Polisin incelemesinin ardından Barçin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Barçin'in cenazesi, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek. 
Barçin'in cenazesinin yarın Diyarbakır Cumhuriyet Mahallesi'ne götürülerek, defnedileceği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Canlı YayınYolculuk
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