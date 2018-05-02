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Canlı yayında intihar etti: Katillerim en sevdiğim insanlar

Tekirdağ'da çalışan inşaat işçisi, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Son paylaşımı ise, "katillerim en sevdiğim insanlar" sözleri oldu

Canlı yayında intihar etti: Katillerim en sevdiğim insanlar

Tekirdağ'da çalışan inşaat işçisi, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Son paylaşımı ise, "katillerim en sevdiğim insanlar" sözleri oldu

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:02
Canlı yayında intihar etti: Katillerim en sevdiğim insanlar
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TEKİRDAĞ'IN Çerkezköy ilçesinde inşaat firmasında işçi olarak çalışan Armağan Kuru (32), kablo ile kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Kuru'nun, intiharını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPIP HELALLİK İSTEDİ
Çerkezköy'de bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşanan 1 çocuk babası Armağan Kuru, bugün bir süre eski eşi ve çocuğuyla görüştü. Akşam saatlerinde bir arkadaşının iş yerine uğrayıp kablo alan Kuru, ardından yalnız yaşadığı evine gitti. Kuru, cep telefonu ile Facebook hesabından canlı yaparken, helallik isteyerek, doğalgaz borusuna kablo ile kendisine astı.

CANLI YAYINI İZLEYEN ARKADAŞI POLİSİ ARADI
Bu sırada canlı yayını gören ve intiharı saniye saniye izleyen arkadaşlarından biri durumu polise bildirip, hemen Kuru'nun evine koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, apartman yöneticisinden alınan yedek anahtarla eve giren sağlık ve polis ekipleri Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

CEP TELEFONUNA EL KOYULDU
Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı Güray Ateş'in ilk incelemesinin ardından Kuru'nun cesedi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Kuru'nun intiharı sırasında canlı yayın yaptığı cep telefonuna el koyup incelemeye aldı.

"KATİLLERİM EN SEVDİĞİM İNSANLAR"
Kuru'nun intiharından önce sosyal medya hesabından, "İçim insan mezarlığı en çok da ben ölmüşüm kuklacı. Adım başı mezar taşım var. Katillerim en sevdiğim insanlar" ve "Her şeyin bir bedeli var!!! Yaptıklarınız da yapamadıklarınız da" şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağCanlı YayınİntiharKatilDoğalgazArmağan Kuru
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