Canlı bombanın kimliği belirlendi

TEM ekipleri belirlediği 3 aileden alınan DNA örnekleri sonucunda canlı bombanın 1996 doğumlu ’Erdal’ kod adlı Burak Yavuz olduğunu belirledi. Yavuz’un babasından alınan DNA örneğiyle tespit edildiği öğrenildi.
56 YARALININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
İstanbul Valiliği ise terör saldırısı sonrası hastanelerde 56 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen saldırıda yaralananların kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "10 Aralık'ta Beşiktaş ilçemizde gerçekleşen menfur terör saldırısı sonrası bugün 19.00 itibarıyla hastanelerimizde 56 yaralımızın tedavisine devam edilmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.