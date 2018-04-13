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Cani koca, boşanma davası açan karısına tornavida ile saldırdı

Tekirdağ'da yaşayan adam, evi terk eden ve boşanma davası açan karısına tornavidayla saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan kadının sol gözünün görme yetisini kaybetme tehlikesi var

Cani koca, boşanma davası açan karısına tornavida ile saldırdı

Tekirdağ'da yaşayan adam, evi terk eden ve boşanma davası açan karısına tornavidayla saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan kadının sol gözünün görme yetisini kaybetme tehlikesi var

13 Nisan 2018 Cuma 18:22
Cani koca, boşanma davası açan karısına tornavida ile saldırdı
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TEKİRDAĞ'IN Çerkezköy ilçesinde hurdacı Eyüp B. (52), evi terk eden ve boşanma davası açan eşi Hediye B.'ye (50), tekstil fabrikasındaki işine giderken durdurup, tornavidayla saldırdı. Başı ve yüzüne aldığı darbelerle ağır yaralanan Hediye B.'nin sol gözünün görme yetisini kaybetme tehlikesi olduğu öğrenildi.

ŞİDDET UYGULUYORDU
Çerkezköy'de hurdacılık yapan Eyüp B.'nin şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Hediye B., evi terk ederek, ablasının yanına yerleşti. Önceki evliliğinden 4 çocuğu bulunan Hediye B.'nin şikayeti üzerine eşi Eyüp B.'ye mahkemeden 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. Hediye B. ardından boşanma davası açtı.

TORNAVİDA İLE SALDIRDI
Eyüp B., bir tekstil fabrikasında çalışan Hediye B.'yi dün sabah saatlerinde takip edip, İstasyon Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında durdurdu. Eyüp B. burada tartıştığı eşine yanında taşıdığı tornavida ile saldırıp art arda vurdu. Kanlar içinde kalan Hediye B., çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarıldı. Yaşanan kargaşadan yararlanan Eyüp B. ise olay yerinden kaçtı.

SOL GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİR
Başı ve yüzüne aldığı tornavida darbeleriyle yaralanan Hediye B., gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hediye B., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen, Hediye B.'nin sol gözünün görme yetisini kaybetme tehlikesi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI
 Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mobese ve güvenlik kameralarında yaptığı incelemenin ardından şüpheli Eyüp B.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağCani KocaBoşanma DavasıTornavida
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