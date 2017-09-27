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Cani babanın altını ıslatan kızına yaptıkları pes dedirtti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre yatağındayken altını ıslatan 5 yaşındaki kızını darp edip, kızının kolunu çakmakla yakmak suçundan ve eşini darp edip tehdit etmek suçundan yargılanan sanık İlhami P.'ye ilk celsede ceza yağdı. Cani baba, çocuğuna eziyet suçundan 5 yıl, eşini tehdit suçundan 2 yıl indirimsiz ceza aldı

Cani babanın altını ıslatan kızına yaptıkları pes dedirtti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre yatağındayken altını ıslatan 5 yaşındaki kızını darp edip, kızının kolunu çakmakla yakmak suçundan ve eşini darp edip tehdit etmek suçundan yargılanan sanık İlhami P.'ye ilk celsede ceza yağdı. Cani baba, çocuğuna eziyet suçundan 5 yıl, eşini tehdit suçundan 2 yıl indirimsiz ceza aldı

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:50
Cani babanın altını ıslatan kızına yaptıkları pes dedirtti
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DAVAYA konu olay, geçtiğimiz 15 Haziran günü Karabağlar'da meydana geldi. Soruşturmayı yürüten savcı Selim Berber'in hazırladığı iddianameye göre, 8 yıldır evli olan hamallık yapan İlhan P. (27) ile ev hanımı Damla P.'nin (27) 5 yaşında P.B.P isminde kız çocuklarının olduğu, şüpheli İlhan P.'nin olay tarihine kadar kızına ve eşine şiddet uyguladığı ancak Damla P.'nin şikayet etmediği belirtildi. Olay tarihinde ise evde bulundukları sırada, küçük kız P.B.P. yatağından altını ıslatarak uyanıp babası İlhami P.'ye "Ben kardeş istiyorum, ne zaman kardeş yapacaksınız" diye sordu. Küçücük kızının altını ıslatmasına da kızan baba İlhami P., minik  P.B.P.'ye tekme ile karnına ve başına vurmaya başladı. Cani baba hırsını alamayarak mutfaktan aldığı çakmak ile ağlayan ve acı çeken kızının kolunu yaktı. Bu anları ise Damla P. cep telefonu kamerası ile kaydetti. Hızını alamayan baba İlhami P., yaktığı sigarasını minik P.B.P.'nin üzerinde söndürmek istedi ancak anne Damla P. araya girdi.
 
Polisin önünde de tehditlere devam etti
 
İlhami P. eşini, "Sizi öldüreceğim, kimse benim elimden sizi almayacak, gömeceğim sizi" diye tehdit etti. Damla P.'nin polise haber vermesi ile polis ekipleri eve gelip şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, cani baba İlhami P.'yi evden alıp götürmek isterken, polislerin önünde eşi Damla P.'ye, "Seni de, çocuğu da, kendimi de öldürürüm. Katliam yaparım" diye tehditlerine devam etti. Emniyetteki sorgulamasının ardından İlhami P. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı Selim Berber, sanık hakkında eşine hakaret, tehdit, çocuğuna eziyet suçlamalarıyla iddianame hazırlarken, iddianame İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
Sanık suçlamaları kabul etmedi
 
İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İlhami P., sanık avukatı, müştekiler Damla P., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Sanık İlhami P. mahkeme karşısında yaptığı savunmada çocuğunun korkutmak için çakmağı yakarak koluna yaklaştırdığını, ateşin koluna değmediğini, eşini tehdit etmediğini, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Eşinden daha önce dayak yediğini söyleyen ancak mahkemede bir anlık bir öfke ile eşinin çocuğunu ve kendini darp ettiğini belirten anne Damla P., eşinden şikayetçi olmadığını, eşi İlhami P.'nin öfkeliyken neler yaptığını göstermek için görüntüye aldığını söyledi.
 
Görüntüler izlendi
 
Daha sonra olay günü Damla P.'nin  çektiği cep telefonu kamera görüntüleri izlendi. Görüntüde, sanık İlhami P.'nin kanepede oturan kızı P.B.P.'nin yanına gelerek çocuğunun koluna çakmağı yakmak suretiyle eziyet ettiği, sürekli olarak çocuğun kafasına ve koluna vurduğu, küçük çocuğun bu eylemler karşısında korkup ağalayarak babasından saklanmaya çalıştığı, sanığın kendini uyaran eşi Damla P.'ye tekme attığı görüldü.
 
İlk celsede hakim kararı verdi, cezayı kesti
 
 Hakim Mehmet Şahiner, duruşmanın sona geldiğini söyleyerek sanık İlhami P.'den son sözünü sordu. Sanık, pişman olduğunu söyledi. Hakim, müşteki Damla P.'nin eşinden şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle sanığın hakaret suçlamasından beraat ettiğini; sanığın eşini ölümle tehdit etmesi suçundan işleniş şekli, kastın yoğunluğu nedeniyle 2 yıl ile cezalandırıldığını, sanık lehine takdir indirim uygulamasını gerektiren bir nedenin bulunmadığını; sanığın kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna yönelik eziyet suçundan suçun işleniş şekli, çocuk üzerinde getirecek psikolojik tahribat ile eylemin kastı gözetilerek 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Sanık lehine tahrik indirim uygulamasını gerektiren bir neden bulunmadığını belirten hakim, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkum olduğu hapis cezasının sonucu olarak cezanın infazı tamamlanıncaya kadar çocuğunun velayetinden yoksun bırakıldığını, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip davayı ilk celsede bitirdi.

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İzmirKarabağlar
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