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Cani baba, eve geç gelen kızının dudağını kesti

Edirne'nin Keşan ilçesinde eve geç gelen kızına sinirlenen baba, kızının dudağını kesti. Kızı şikayetçi olunca gözaltına alınan baba, "Pişmanım" deyip serbest kaldı

Cani baba, eve geç gelen kızının dudağını kesti

Edirne'nin Keşan ilçesinde eve geç gelen kızına sinirlenen baba, kızının dudağını kesti. Kızı şikayetçi olunca gözaltına alınan baba, "Pişmanım" deyip serbest kaldı

22 Mart 2018 Perşembe 17:21
Cani baba, eve geç gelen kızının dudağını kesti
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EDİRNE'NİN Keşan ilçesinde bir baba eve geç geldiği için kızını dudağından bıçakla yaraladı. Cani baba, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KIZININ DUDAĞINI KESTİ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.D., eve geç gelmesine sinirlenen ve kendisini evden kovmak isteyen babası A.D.'yle tartışmaya başladı. Bu sırada eline meyve bıçağı alarak rastgele savurmaya başlayan A.D., kızı S.D.'yi dudağından hafif şekilde yaraladı.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU! "PİŞMANIM" DİYEN BABA SERBEST KALDI

 Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olan S.D., babası A.D.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan baba A.D., emniyetteki ifadesinde geç gelen kızını korkutmak için meyve bıçağını eline alarak rastgele savurduğu sırada kızının hareket etmesiyle kazaen dudağından yaraladığını ve pişman olduğunu söylediği bildirildi.

A.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşanKeşan Devlet Hastanesi
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