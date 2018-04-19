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Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay:"Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez, tansiyonu yükselten şekerdir"

Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay:"Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez, tansiyonu yükselten şekerdir"

19 Nisan 2018 Perşembe 21:45
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama
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İÇ Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kaya tuzunun sağlıklı olduğunu ve tansiyonu yükseltmediğini, tansiyonu yükseltenin şeker olduğunu bildirdi.

Burdur'un Bucak ilçesindeki Ayşe Sak Ortaokulu'nda Avrupa Birliği "Healthy Life Is Happy Life" projesi kapsamında düzenlenen seminere konuk olan Karatay, öğrencilere sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Kaya tuzunun önemine değinen Karatay, "Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez, tansiyonu yükselten şekerdir." dedi.

Karatay, insanların en büyük ihtiyacının tuz olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayat tuzsuz olmuyor. 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' cümlesinin aslı Fransızca'da 'ekmek ve tuz bulamıyorlarsa pasta yesinler.'dir. Vücutta halsizliğin nedeni tuz eksikliğidir. Yanlış beslenmeyle her türlü hastalık başlar. Yanlış beslenmeyle düşman bakteriler ürediği zaman depresyon başlar. Sıfır beden akımı ticari bir durumdur. Hanımların en hassas noktaları zayıf olmak, kilo vermek. Endüstri piyasası ise bu durumu inceler, ticarete döker. Zayıf olmak demek sağlıklı olmak demek değildir. Ben zayıflayın diye konuşup yazmıyorum. Benim anlattığım bozulmuş vücut dengesinin, hormonların, enzimlerin fabrika ayarlarına dönmesidir."

Seminerin sonunda okulun kurucusu Ayşe Sak tarafından Karatay'a çiçek takdim edildi.

Öte yandan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, Karatay'a şekersiz salep ikram etti.

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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatayİç Hastalıkları Ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay
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