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Can pazarı! Korkutan yangında çocuklar mahsur kaldı

Maltepe'de giriş katındaki dükkanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 5. kata kadar çıktı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken 1'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

Can pazarı! Korkutan yangında çocuklar mahsur kaldı

Maltepe'de giriş katındaki dükkanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 5. kata kadar çıktı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken 1'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

05 Nisan 2018 Perşembe 09:38
Can pazarı! Korkutan yangında çocuklar mahsur kaldı
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MALTEPE'DE 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 1'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.

5 KATLI BİNANIN GİRİŞİNDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜDÜ
Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

1'İ ÇOCUK 8 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Üst katlarda bina sakinlerini itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Yangında 1'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. 6 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

"DIŞARI ÇIKMAK İSTEDİK, KAPI ALEV ALMIŞTI ÇIKAMADIK"
Olayı anlatan bir apartman sakini aşağıya inmek istediğini fakat kapının alev alev yandığını belirterek, "Herkesi dışarı çıkartmaya çalıştık.
Aşağıda bulunan dükkandan dolayı çıkmış. Bitene kadar yangın yukarıdaydım. Eşim falan şu an hastanedeler, dumandan etkilenen çok oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
YangınMaltepe
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