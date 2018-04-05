Can pazarı! Korkutan yangında çocuklar mahsur kaldı

MALTEPE'DE 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 1'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.

5 KATLI BİNANIN GİRİŞİNDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜDÜ

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

1'İ ÇOCUK 8 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Üst katlarda bina sakinlerini itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Yangında 1'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. 6 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

"DIŞARI ÇIKMAK İSTEDİK, KAPI ALEV ALMIŞTI ÇIKAMADIK"

Olayı anlatan bir apartman sakini aşağıya inmek istediğini fakat kapının alev alev yandığını belirterek, "Herkesi dışarı çıkartmaya çalıştık.

Aşağıda bulunan dükkandan dolayı çıkmış. Bitene kadar yangın yukarıdaydım. Eşim falan şu an hastanedeler, dumandan etkilenen çok oldu" dedi.