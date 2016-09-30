Can güvenliğini hiçe sayan işçiler kamerada

Çatıdaki su gider kanalını temizlemek için 5 katlı binanın tepesine çıkan işçiler birbirine ipe bağlayarak can güvenliğini tehlikeye attılar. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi

OLAY, dün Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı binanın çatısına yağmur ve kar sularının birikmemesi için yapılan kanal tıkandı. Tıkanan kanalı açmak için çatıya çıkan 2 kişi iş güvenliğini hiçe saydı. İşçilerden birisi beline bağladığı iple arkadaşının sözde güvenliğini sağladı. Yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, görüntüyü izleyenlerinin ise yürekleri ağzına geldi.

