Can güvenliğini hiçe sayan işçiler kamerada

OLAY, dün Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı binanın çatısına yağmur ve kar sularının birikmemesi için yapılan kanal tıkandı. Tıkanan kanalı açmak için çatıya çıkan 2 kişi iş güvenliğini hiçe saydı. İşçilerden birisi beline bağladığı iple arkadaşının sözde güvenliğini sağladı. Yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, görüntüyü izleyenlerinin ise yürekleri ağzına geldi.
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