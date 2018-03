Can Bonomo'ya büyük şok

TAKVİM'DE yer alan habere göre kariyerine Amerika'da devam eden Didem Soydan'dan kafaları karıştıran hareket… Geçtiğimiz yaz şarkıcı Can Bonomo'yla yollarını ayırıp ABD'ye yerleşen güzel modelin yurt dışındaki günleri bir hayli hareketli geçiyor.



ÇAKMA BILZERIAN!

Hemen her gün eğlenirken çektiği fotoğrafları instagram'dan paylaşan Soydan, eski aşkını unutmuşa benziyor.

Önceki akşam New York'ta bir partiye katılan Didem Soydan'ın yaptığı paylaşım "Yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi. Ünlü model, ABD'li bir arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafın altına da imalı sözler yazdı.

Soydan'ın lüks yaşamı ve güzel kadınlarla çektiği fotoğraflarla sosyal medya fenomeni haline gelen Dan Bilzerian olmaya aday Donny Gleam'la samimi halleri dikkat çekti.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.