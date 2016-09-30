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Can Bonomo'ya büyük şok

Güzel model Didem Soydan, önceki gece ABD’li genç bir adamla samimi bir fotoğrafını paylaştı

Can Bonomo'ya büyük şok

Güzel model Didem Soydan, önceki gece ABD’li genç bir adamla samimi bir fotoğrafını paylaştı

30 Eylül 2016 Cuma 11:03
Can Bonomo'ya büyük şok
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TAKVİM'DE yer alan habere göre kariyerine Amerika'da devam eden Didem Soydan'dan kafaları karıştıran hareket… Geçtiğimiz yaz şarkıcı Can Bonomo'yla yollarını ayırıp ABD'ye yerleşen güzel modelin yurt dışındaki günleri bir hayli hareketli geçiyor.

ÇAKMA BILZERIAN!
Hemen her gün eğlenirken çektiği fotoğrafları instagram'dan paylaşan Soydan, eski aşkını unutmuşa benziyor.
Önceki akşam New York'ta bir partiye katılan Didem Soydan'ın yaptığı paylaşım "Yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi. Ünlü model, ABD'li bir arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafın altına da imalı sözler yazdı.
Soydan'ın lüks yaşamı ve güzel kadınlarla çektiği fotoğraflarla sosyal medya fenomeni haline gelen Dan Bilzerian olmaya aday Donny Gleam'la samimi halleri dikkat çekti.

 
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Can Bonomoya Büyük şokGüzel Model Didem SoydanABD
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