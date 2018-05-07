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Çamlıca Camisi 35 gün sonra ibadete açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camisi 35 gün sonra ibadete açılacak. Caminin dev kubbesinin iç süslemeleri için kurulan iskeleler sökülmeye başlanırken, tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıkmaya başladı. 3 bin 500 araç kapasiteli kapalı otoparkta son çalışmalar yapılıyor.

Çamlıca Camisi 35 gün sonra ibadete açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camisi 35 gün sonra ibadete açılacak. Caminin dev kubbesinin iç süslemeleri için kurulan iskeleler sökülmeye başlanırken, tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıkmaya başladı. 3 bin 500 araç kapasiteli kapalı otoparkta son çalışmalar yapılıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:06
Çamlıca Camisi 35 gün sonra ibadete açılacak
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Yapımına başlandığından bu yana yaklaşık 58 aydır inşaatı devam edilen Çamlıca Camisi inşaatında artık sona geliniyor. 35 gün sonra Kadir gecesi olan 10 Haziran 2018 tarihinde cami düzenlenen resmi törenle ibadete açılacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, cami inşaatında şu anda çalışmaların aralıksız sürdüğünü inşaatın yüzde 98'lik kısmının tamamlandığını söylerken "Bütün planlarımızı önümüzdeki Ramazan ayı içinde Kadir gecesi camiyi ibadete açmak için yaptık. Caminin içinde ve atölyelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu anda dev kubbenin altında kurulan iskeleler sökülmeye başlandı " dedi.


"KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIK"


Caminin projesinde kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapıldığını söyleyen Ergin Külünk "Kadınlar için kişisel bakım odaları, bebek bakım odaları gibi tüm ayrıntılar düşünüldü. Bir çok bölüm onlara ayrıldı" diye konuştu.


CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ OLACAK


Bittiğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camisi  63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.


DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİNE SAHİP


Çamlıca camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alanda yapımı devam edilen Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.

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Çamlıca Camisi35 GünIbadete Açılacak
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