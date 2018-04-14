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Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Cami inşaatında sona yaklaşılıyor. Caminin dev kubbesinin iç süslemeleri için kurulan iskeleler sökülmeye başlanırken, tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıkmaya başladı. Cami, Kadir gecesinde ibadete açılacak.

Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Cami inşaatında sona yaklaşılıyor. Caminin dev kubbesinin iç süslemeleri için kurulan iskeleler sökülmeye başlanırken, tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıkmaya başladı. Cami, Kadir gecesinde ibadete açılacak.

14 Nisan 2018 Cumartesi 23:35
Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyor
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YAPIMINA başlandığından bu yana yaklaşık  57 aydır inşaatı devam edilen Çamlıca Cami inşaatında artık sona geliniyor. 58 gün sonra Kadir gecesi olan 10 Haziran 2018 tarihinde cami düzenlenen resmi törenle ibadete açılacak.

BİN 500 KİŞİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, cami inşaatında şu anda Bin 500 kişilik bir ekibin aralıksız çalıştığını ve inşaatın yüzde 95'lik kısmının tamamlandığını söylerken "Bütün planlarımızı önümüzdeki Ramazan ayı içinde Kadir gecesi camiyi ibadete açmak için yaptık. Caminin içinde ve atölyelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu anda dev kubbenin altında kurulan iskeleler sökülmeye başlandı. Şu anda caminin her tarafından da çalışma eş zamanlı olarak devam ediyor" dedi. 

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Çamlıca cami, 7  metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alanda yapımı devam edilen Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor.  Cami, 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması. 

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİ KOMPLEKSİ

Önümüzdeki  Kadir Gecesi'nde hizmete açılması planlanan cami bittiğinde Türkiye'nin en büyük cami kompleksi olacak. Cami 63  bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metre kare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak. Kompleksin altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanÇamlıca Cami
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