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Cami tuvaletinde kafasına tuğla düştü

Adıyaman’da, bir cami tuvaletine girdiği esnada kafasına tuğla düşen adam yaralandı

Cami tuvaletinde kafasına tuğla düştü

Adıyaman’da, bir cami tuvaletine girdiği esnada kafasına tuğla düşen adam yaralandı

31 Ekim 2017 Salı 13:16
Cami tuvaletinde kafasına tuğla düştü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Siteler Mahallesinde bulunan Ömer Faruk Camii tuvaletine giren Hüseyin Atlıhan’ın kafasına tuğla düştü. Kafasına tuğla düşmesi sonucu yaralanan Atlıhan, kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek burada tedavi altına alındı. 

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Anahtar Kelimeler:
Siteler MahalleSİAdıyamanHüseyin AtlıhanAdıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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