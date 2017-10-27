Cami musluklarını bile çalan iki kadına suçüstü

CAMİDE bulunan bazı bölmelere giren, buralardaki para yardımlarını ve değerli malzemeleri alan, son olarak da cami musluklarını bile çaldıkları tespit edilen şüphelilerin çevrede güven oluşturmak için camiye girmeden önce abdest aldıkları, ardından da hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma K.(22) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da ibadethanelerde bulunan bazı bölmelere giren, buralardaki para yardımlarını ve değerli malzemeleri çalarak ortadan kaybolan iki kadın şüpheli yakalandı. Haklarında yapılan birçok şikayet üzerine harekete geçen polis hırsızlık vakalarının yaşandığı camilerde incelemelerde bulundu. dikmen'de yer alan Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde bulunan muslukların da çalınması üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmaların ardından camilerle Kur-an kurslarından para ve değerli eşyalar çalan iki kadın ile Sokullu Mehmet Paşa Camii'ndeki muslukları çalan hırsızların aynı kişiler oldukları tespit edildi. Bunun üzerine düğmeye basan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri iki hırsızı da takibe aldı. Yine bir camiide vatandaşların değerli eşyalarını çalma hazırlığındeyken suçüstü yakalan iki kadın şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Abdest bile almışlar

İki kadın şüphelinin güvenlik kameralarına yakalandığı görüntülerde içeriye ibadet etmeye gelen vatandaşlar gibi geldiği, daha sonrasında namazın başlamasının ardından cami içerisindeki çeşitli bölmelerde hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Kadınlardan birisinin hırsızlık, diğerinin de gözlemcilik yaptığı öğrenildi. Caminin boş olduğu zamanlarda da ibadet etmek için içeriye giriyormuş izlenimi yaratan iki kadın şüphelinin camideki vatandaşlarda güven oluşturmak için önce abdest aldıkları, ardından da içeride bulunan bazı bölmeleri gezerek hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirtildi.

Küçük çocuğu kullanmışlar

Ellerinde demir, toka ve benzeri malzemeler ile kapıları zorlayarak içeriye giren kadın şüphelinin Kur-an kurslarında bulunan birçok değerli eşyayı çalarak ortadan kayboldukları bildirildi. Hırsızların eylemleri sırasında kendilerinden şüphelenmemeleri için yanında bir de kız çocuğu bulunduğu görüldü. Eylemleri gerçekleştiren şüpheli kadınların birkaç hırsızlık vakasının ardından kendilerini saniye saniye izleyen güvenlik kameralarını farketmesi sonrasında elleriyle gözlerini kapattıkları ve camiden bu şekilde dışarıya çıktıkları tespit edildi.