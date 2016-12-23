Cami içinde çıkan yangın söndürüldü

23 Aralık 2016 Cuma 09:10
MERKEZ Melikgazi İlçesine bağlı Köşk Mahallesi Safa Camii'ndeki yangın, iddiaya göre imam odasında çıktı. Kısa sürede odanın her yerini saran alevler, camiden yoğun duman gelmesine neden oldu. Cami çevresindeki mahalle sakinleri yangını itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, yarım saat süren çalışmayla söndürüldü. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
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