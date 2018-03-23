ERZURUM'UN Şenkaya ilçesinde kümes hayvanı besleyen bir kadın, tavukları için çamaşır makinesini kümese dönüştürdü.
Kadın, çamaşır makinesinden kümeste tavuklarının yumurta veriminin daha da arttığını söyledi.
Çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı
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