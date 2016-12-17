Cama merdiven dayayıp katliam yaptı

MAHKEMECE hakkında bir süre önce evden uzaklaştırma kararı verilen Nazlım Köseoğlu (48), Sabah saatlerinde eşi Gülnaziye Köseoğlu (45) ve kayınvalidesi Fatma Kale'nin (68) oturduğu Gaziosmanpaşa Mahallesi 2. Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki daireye merdiven dayayarak, pencereden girdi.

Tartıştığı eşi ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren Köseoğlu, daha sonra evdeki av tüfeğiyle intihar etti.

Olaya, çiftin 12 yaşındaki oğullarının tanık olduğu öğrenildi.

Cesetler, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.





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