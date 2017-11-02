Çalışma Bakanı: Çocuğunu çalıştıranın gözünün yaşına bakmayız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, " Türkiye, çocuk işçiliğiyle mücadelede de başarı hikayesi yazmış bir ülke. Bu konuda 2006 yılında örnek ülke seçildi. Bu anlamda bir riskimiz yok, güçlü bir birikime sahibiz. Bu alanda en ufak bir tavizimizin olmayacağını, çocuk çalıştıran, çocuğunu çalıştıran kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağımızı da vurguluyorum" dedi.

"10 YILDA 3,5 MİLYON KADIN İSTİHDAM EDİLDİ"

İş gücü piyasasına son 10 yılda 7 milyon 775 bin kişinin girdiğini ve 6,5 milyon kişinin istihdam edildiğini belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bu istihdama baktığımızda 3,5 milyonun kadın istihdamı olduğunu görüyoruz. Bu, bir Avrupa Birliği ülkesi nüfusu kadar kadın istihdamı yaratmış bir Türkiye anlamına geliyor. Bu da alkışlanması gereken bir Türkiye'dir. Kadınların iş gücüne katılımları her geçen gün artıyor. Bu iş gücüne katılım aslında işsizlik oranlarını düşürme bakımında ülkeler açısında bir risktir ama biz bu riski göze alıyoruz. Daha çok çalışacağız, kadınlar için daha çok alternatifler ortaya koyacağız, daha iyi istihdam imkanları ortaya koyacağız ve bu riski biz fırsata dönüştüreceğiz. Çünkü kadın çalışırsa Türkiye'nin daha hızlı ve güçlü şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine yürekten inanıyoruz."

"GEÇEN YIL KURS VE EĞİTİMLERDEN 212 BİN KADIN FAYDALANDI"

Sarıeroğlu, hedeflerinin 2023'te kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41'e yükseltmek olduğuna işaret ederek, çalışmalarının bu kapsamda devam ettiğini bildirdi.

İŞKUR'un kurs ve eğitim programlarının kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik başarılı uygulamalar olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimi ve iş başı eğitim programlarında 2016 yılında toplam 212 bin 854 kadın faydalandı. Son 15 yılda da 1 milyon 260 bin kadınımız tüm programlardan yararlandı. Bu yılın 9 aylık döneminde bu 206 bin kadına ulaştı. Kadınların bu kurs ve programlara katılımını güçlendirecek şekilde de bazı ek mekanizmalar da oluşturuyoruz. Çocuğu varsa onula birlikte geleceği, onu bırakabileceği çocuk bakım odalarını bundan sonra kuracağız. Ulaşımlarıyla ilgili sıkıntıları varsa bunları ortadan kaldıracağız. Kadınların gerek iş hayatına girişte gerek iş hayatına devamda, bu mesleki eğitim kurslarına ve iş başı eğitim programlarına katılımlarında önlerine çıkan ne engel varsa inşallah el birliği ve ortak akılla ortadan kaldırarak kadınların önündeki tercihleri genişleteceğiz."

''İKİ GÜNDÜR MÜFETTİŞLERİMİZ TARLA TARLA GEZİYOR"

Bakan Sarıeroğlu, kadınların istihdamdan ayrılmaması için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Sarıeroğlu, "Kadınların özel sektörde yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücret alması ve sigortalılığının devamıyla ilgili uygulamanın ikincil düzenlemesi çıktı. Geçtiğimiz hafta kamuda çalışanlara kısmi zamanlı çalışma imkanı getiren ikincil düzenlememizi Başbakanlığa gönderdik. Çok yakın zamanda o da Resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu kapsamdaki düzenlemelere devam edeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, kadınlar gibi kız çocuklarının da Bakanlığın öncelikleri arasında bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kız çocukları çok önemli. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırıldığı tespit edilen çocuklarımız var. Bunların yoğun olarak kız çocukları olduğu tespitimiz var. Türkiye, çocuk işçiliğiyle mücadelede de başarı hikayesi yazmış bir ülke. Bu konuda 2006 yılında örnek ülke seçildi. Bu anlamda bir riskimiz yok, güçlü bir birikime sahibiz. Bu alanda en ufak bir tavizimizin olmayacağını, çocuk çalıştıran, çocuğunu çalıştıran kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağımızı da vurguluyorum. Çocuğun yeri tarla ve iş yeri değil, okuldur. Bu konuda şu anda başta Şanlıurfa olmak üzere iki gündür müfettişlerimiz tarla tarla geziyorlar. Bununla ilgili Bakanlık olarak görevimizin başındayız. Başta kız çocuklarımız olmak üzere bütün evlatlarımızın eğitimden geri kalmaması için çalışmalarımızı yapacağız."

"KADINLARIN HAYATIN HER ALANINDA DAHA FAZLA YER ALMASIYLA TÜRKİYE GELİŞECEK"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu da yaşanan büyük meseleler nedeniyle çoğu zaman kadına dair sorunların konuşulmasına fırsat kalmadığını belirterek, söz konusu meselelerin zaman içerisinde kadını etkilediğini ve kadın meselesi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınsız siyasetin ve demokrasinin, bütün toplum için eksiklik, adaletsiz ve haksızlık" düşüncesinde olduğunu aktaran Katırcıoğlu, bu düşüncenin son 15 yıldaki politikalarının temelini oluşturduğunu bildirdi.

Katırcıoğlu, kadınların siyaset ve iş dünyası başta olmak üzere hayatın her alanında daha fazla yer almasıyla Türkiye'nin gelişeceğini, demokrasinin güçleneceğini ve ekonominin büyüyeceğini vurgulayarak, son 15 yılda kadın hakları konusunda sağlam bir yasal zeminin oluşturulduğunu, bunlar arasında en önemlisinin TBMM bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması olduğunu kaydetti.