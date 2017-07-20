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Çalışanlara sıcak izni

Batman’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle valilik hamile, hasta ve yüzde 40 ile engelli raporu olanların bir gün idari izinli sayılacağını duyurdu

Çalışanlara sıcak izni

Batman’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle valilik hamile, hasta ve yüzde 40 ile engelli raporu olanların bir gün idari izinli sayılacağını duyurdu

20 Temmuz 2017 Perşembe 21:53
Çalışanlara sıcak izni
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BATMAN Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 21.07.2017 Cuma günü ve hafta sonu 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek hava sıcaklıklar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır. İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilme şartı ile şeker kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve engelli raporu bulunanlar 21.07.2017 tarihinde bir gün idare izinli sayılacaktır" denildi.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 21:56
Anahtar Kelimeler:
BatmanHava SıcaklıklarıHamileHasta
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