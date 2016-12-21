Çalınıp geri getirilen minibüste patlayıcı araması yapıldı

Durumdan şüphelenen polis, çalındığı iddia edilen minibüste patlayıcı madde araması yaptı. Etrafında güvenlik önlemi alınan minibüsün bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekibi araçta inceleme yaptı. İncelemede minibüste patlayıcı madde bulunmadı. Ekipler, aracın kapılarını açıp parmak izi araması yaptı.
İncelemenin tamamlanması ardından sokak araç trafiğine yeniden açıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.