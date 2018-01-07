Çaldıran -35 dereceyle dondu

SOĞUK hava, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olurken Çaldıran'da hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 35 oldu. Aşırı soğuk nedeniyle ilçedeki birçok dere ve akarsu donarken, buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Vanlılar, dondurucu soğuktan zarar görmemesi için araçlarının üzerine halı ve battaniye örttü. Bazı çocuklar ise soğuk havaya rağmen sokak aralarında bidonlarla kayarak, eğlendi.
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