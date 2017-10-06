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Çaldıkları polisi bile şaşırttı

Sivas'ta girdiği 3 evden halı ve elektrikli süpürge de çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı

Çaldıkları polisi bile şaşırttı

Sivas'ta girdiği 3 evden halı ve elektrikli süpürge de çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı

06 Ekim 2017 Cuma 17:42
Çaldıkları polisi bile şaşırttı
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EDİNİLEN bilgiye göre, 24 Eylül tarihinde Huzur Mahallesi 1'inci Sokak'ta S.H.'ye ait evden 800 lira, elektrikli süpürge, televizyon, halı, 29 Eylül tarihinde ise Gökçebostan Mahallesi 5'inci Sokak'taki B.G.'ye ait evden 2 adet altın yüzük, 1 adet altın kol saati ve 1 adet erkek kol saati, 4 Eylül tarihinde de Huzur Mahallesi'nde E.G.'ye ait evden ise 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri üç ayrı evden hırsızlık yapan şahsın M.T. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.
Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada, girdiği evlerden çalmış olduğu 3 adet cep telefonu, tablet, gümüş kemer, halı, kolye, elektriklik süpürge ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.T.'nin çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
SivasHuzur MahallesiPolis
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