Caddeyi TOMA kesti, esnaf 'iflasın eşiğindeyiz' diyor

15 TEMMUZ gecesi yapılan darbe girişiminden sonra, bombalı araç saldırıları ihtimali üzerine üzerine, polis binalarının bulunduğu caddelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kapsamda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu İsmetpaşa Caddesi'ne taşıtla giriş yasağı getirildi. Cumhuriyet Caddesi'nden Polisevi ve İl Emniyet Müdürlüğüne dönülen kesim, bariyerlerle kesildi ve polis Emniyet dışındaki taşıtların girişine izin vermez oldu. İsmetpaşa Caddesi'nin yukarısı da TOMA ile kesildi, böylece iki taraflı olarak araç giriş- çıkışı engellendi.

Alınan önlemler nedeniyle 2 aydan beri perişan duklarını belirten cadde esnafı, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen ve Vali yardımcısına sorunlarını anlattı. Bu gelişmenin ardından İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk esnafı ziyaret ederek biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

'TOMA, İŞLERİMİZİ BICAK GİBİ KESTİ'

İsmetpaşa Caddesi'nin ortasına konuşlanan TOMA önünde sorunlarını anlatan esnaf şunları söyledi:

Yiğit Emeç (Hacıbaba Lokantası): 15 Temmuz sonrası yaklaşık 2 aydır cadde, çift yönlü olarak trafiğe kapalı. TOMA'nın yolu kapatması işlerimizi bıçak gibi kesti. Müşterilerimizin çoğu araçla gelip- gidiyor. İşlerimiz bayağı düştü. Ay sonu ödemelerimiz var. Bu şekilde bir uygulama olmaz. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz.

İbrahim Nişancı (Birleşim Pastanesi) Ramazan Bayramı'ndan sonra yol kapandı. Araç girişi yok. En büyük darbeyi esnaf olarak biz yedik. Aşırı derecede mağduruz. Bunun içinde devletimizden detsek bekliyoruz. Yardım bekliyoruz. Bir an önce buraya bir çözüm bulsunlar.

Selim Alaftargil (Kar Spor mağazası): Arabayla iki taraftan da giriş yok. Biz çok mağdur olduk. Benim arkadaşım geldi alışveriş yapmaya. Polis bırakmadı. Gitti başka yerden alışverişini yaptı. Ben kendi arkadaşıma satış yapamıyorsam yabancı müşteriye nasıl satış yapacağım En azından giriş- çıkış kontrollü bir şekilde olsun. Yine polis arkadaşlarımız herkesi arasın, sorsun nereye gidiyorsunuz diye. Caddelerin kapatılması bizi çok mağdur etti. İşlerimiz yüzde 75 civarında düştü.

Hüsamettin Ceylan (Bizim Konak cafe): Her taraf kapalı. Tam 2 aydır esnafın durumu gözler önünde. İşlerimiz yüzde 90 etkilendi. TOMA nedeniyle karşıdaki esnaf arkadaşımın yüzünü göremez oldum.

Murat Avcı (Kadın kuaförü) : Düğün için saçlarını yaptırmaya gelen gelin ile damat, caddenin başında otomobilden iniyor, yürüyerek geliyor. Caddenin otoya ne girişi var ne çıkışı. Kontrollü olarak araç giriş- çıkışlara izin verilirse iyi olur. İşlerimiz yüzde 90 etkiledi. Bu etkilenmeden dolayı ödemelerimiz aksıyor. Bu şekilde bir uygulama ile bu işin sonu geleceğini düşünmüyoruz.

