Caddede tartıştığı kadını silahla vurup intihar etti!

ALINAN bilgiye göre, Muhammet Ç (30), Yeşilyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı, birlikte yaşadıkları iddia edilen Rahime D'yi (25) av tüfeğiyle başından vurdu.
M.Ç, daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ç. ve R.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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