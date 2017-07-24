Caddede çıplak yürüyünce gözaltına alındı

EDİNİLEN bilgilere göre, Cemilbey Caddesi üzerinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir vatandaş çıplak şekilde yürümeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaklaşık 10 dakika yürüyüş yapan vatandaşı görenler gözlerine inanamadı. Caddede çıplak şekilde yürümesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen şahıs, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

