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Caddede çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını deldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Sancaktepe'de caddede EDS yapımı için kazı çalışması yaptığı sırada caddeden geçen NATO petrol boru hattını deldi

Caddede çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını deldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Sancaktepe'de caddede EDS yapımı için kazı çalışması yaptığı sırada caddeden geçen NATO petrol boru hattını deldi

09 Kasım 2017 Perşembe 08:13
Caddede çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını deldi
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OLAYIN ardından cadde araç trafiğine kapatılırken, saatlerce akan akaryakıt caddeyi kapladı. Ekiplerin yakıtı kesmek için başlattığı çalışma sürüyor. 

Olay, saat 02.30 sıralarında Selehattin Eyyübi Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye EDS yapmak için çalışma yapan İBB'ye bağlı ekipler yolu kazmaya başladı. Kazı sırasında caddeden geçen NATO petrol boru hattını delindi.

CADDE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Borunun delinmesi nedeniyle yola akan yakıt tüm caddeyi kapladı. Çalışma yapan ekipler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri caddeyi ve caddeye çıkan yolları trafiğe kapatırken araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. İtfaiye araçları ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi. Dışarı akan yakıtı kesmek için ekiplerin çalışması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiİBBSancaktepeEDS
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