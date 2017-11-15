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Cadde ortasında silahlı saldırı; 2 yaralı

Fatih’te gece saatlerinde cadde ortasında yaşanan silahlı saldırıda biri İran uyruklu, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırı sonrası saldırgan kayıplara karışırken, olayı gerçekleştirme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

Cadde ortasında silahlı saldırı; 2 yaralı

Fatih’te gece saatlerinde cadde ortasında yaşanan silahlı saldırıda biri İran uyruklu, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırı sonrası saldırgan kayıplara karışırken, olayı gerçekleştirme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:51
Cadde ortasında silahlı saldırı; 2 yaralı
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OLAY, saat 23:30 sıralarında Fatih Mesihpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden yürüdüğü esnada tercüman olduğu öğrenilen Sultan Gürbüz(28)’a kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Sultan Gürbüz yere yığılırken, seken kurşunlardan birisi de o esnada kardeşiyle birlikte lokantada yemek yiyen İran uyruklu Farshad Moeenbashıry( 47)’a isabet etti. Olayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası göğsünden vurulan Sultan Gürbüz ve boynundan vurulan Farshad Moeenbashıry hastaneye kaldırıldı. Silahla açılan ateş sonucu yaralanan Sultan Gürbüz ve Farshad Moeenbashıry’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Tatil için İstanbul’a gelmiş
Gece saatlerinde Fatih’te yaşanan olayda, kardeşiyle birlikte yemek yediği esnada silahla açılan ateş sonucu yaralanan Farshad Moeenbashıry, yaklaşık 1 ay önce tatil için İstanbul’a geldiği ve Şişli’de bir otelde kaldığı öğrenildi.
Silahlı saldırganın o anları kamerada
Fatih Mesihpaşa caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşanan olayda beyaz elbiseli ve başında beresi olan bir şahıs yanındaki 3 kişi ile birlikte sokaktan çıkarak cadde üzerinde duran tercüman Sultan Gürbüz’e doğru yaklaşarak ateş açmaya başlıyor. Açılan ateş sonucu ise biri İran uyruklu olan 2 kişi yaralanıyor. Olayı gerçekleştiren saldırgan yanındakiler ile birlikte yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
FatihSilahlı SaldırıSultan Gürbüz
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