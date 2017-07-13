Bylock'tan 2 kişi tutuklandı

MUT Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli meslek grubuna mensup 2 şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y. ve E.D. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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