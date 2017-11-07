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ByLock'tan ifade vermek için geldiği mahkemede tutuklandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi, tutuksuz olarak yargılandığı mahkemeye ifade vermek için gelince tutuklandı

ByLock'tan ifade vermek için geldiği mahkemede tutuklandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi, tutuksuz olarak yargılandığı mahkemeye ifade vermek için gelince tutuklandı

07 Kasım 2017 Salı 18:45
ByLock'tan ifade vermek için geldiği mahkemede tutuklandı
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SAMSUN'DA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan motor ustası Ali R.Ü. (51) hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Ali R.Ü.'nün yargılama aşamasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edildi ve söz konusu kayıtlar mahkemeye ulaştı. Geçen hafta yargılandığı davaya katılmayan Ali R.Ü., ByLock kullandığı tespit edilince mahkemece hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Bugün avukatı ile birlikte Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden Ali R.Ü., ifade verip hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Ali R.Ü.'nün tutuklanmasına karar verdi. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan Ali R.Ü., Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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