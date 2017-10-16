ByLock'tan 10 kişi tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları iddia edilen, aralarında üniversite öğrencisinin de bulunduğu özel sektör çalışanı 8'i kadın 15 kişiyi bir hafta önce gözaltına almıştı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 15 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 10 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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